Dică a vorbit despre oferta primită din străinătate: “Îmi doresc să fac performanţă mai întâi în România!”

Actualul secund al selecționerului Mirel Rădoi la prima reprezentativă a României a vorbit despre oferta pe care a primit-o din străinătate în perioada când antrena la FCSB!

Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dică, a vorbit despre oferta pe care a primit-o în perioada când pregătea echipa roș-albastră, dar căreia a decis șă nu îi dea curs în cele din urmă, deoarece își dorește mai întăi să facă performanță la nivelul României și abia după aceea să se gândească la o eventuală plecare în străinătate. Oferta pe care Dică o primise era din zona Golfului, iar acest lucru nu l-a încântat pe fostul internațional.

“Când am fost la Steaua, am avut şi eu ofertă din zona aia (n.r. din fotbalul arab) şi am decis să rămân la Steaua (n.r. FCSB). Acum fiecare îşi decide viitorul şi ceea ce îşi doreşte. Eram la început de carieră, îmi doresc să fac performanţă mai întâi în România şi apoi să merg undeva afară!”, a mărturisit Nicolae Dică, pentru Telekom Sport.

În momentul când a decis să plece de la FCSB, Dică a vorbit și despre reacția fostului patron, Gigi Becali, care era dispus să îl lase pe antrenor să plece de la echipă pentru a merge în zona Golfului.

”Nu s-a pus niciodată problema de bani, eu când am venit la Steaua nu am venit pentru bani. Eu am venit să fac performanţă, să muncesc […] Patronul m-a întrebat de ce nu i-am spus de oferta din Arabia Saudită, că mă lăsa să plec. Nu i-am spus, pentru că eram cu inima la Steaua, am vorbit cu Meme despre acest lucru!”, a spus la acea vreme Nicolae Dică.

Piteșteanul a antrenat la FCSB în perioada mai 2017-decembrie 2018, urmând ca mai apoi să pregătească echipa FC Argeș și mai apoi să fie cooptat de Mirel Rădoi în staff-ul tehnic al echipei naționale a României.