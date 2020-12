Dezvăluirile unui fost impresar de fotbal, fost coleg de puşcărie cu Adrian Năstase: ,,Era privilegiat”

Fostul impresar de fotbal, Mugurel Ilisei Oancea , cunoscut pentru anumite transferuri din Liga 1, a vorbit despre perioada în care a fost în spatele gratiilor.

Acesta a intermediat transferurile lui Adailton la Vaslui şi pe cel al lui Piovaccari la FCSB. Impresarul a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare pentru înşelăciune. Acesta a povestit cum a petrecut perioada în puşcărie.

„A fost o perioadă foarte grea, foarte urâtă, dar m-am adaptat și am învățat un lucru. Acolo, dacă-ți vezi de «pătrățica» ta, n-ai treabă cu nimeni și nimeni n-are treabă cu tine.

În primele trei luni, dacă îmi puneai buletinul în mână, nu știam cum mă cheamă, eram aerian. Apoi am început să ies la muncă. Eram bibliotecar. Educatorii făceau cursuri de alfabetizare, iar eu le făceam cafelele. La un moment dat, m-au pus pe mine să țin cursurile de alfabetizare. N-am putut să cred că în România pot exista atât de mulți analfabeți!

Când am fost transferat pentru prima oară la Jilava, cine a făcut repartiția nu s-a uitat atent și am fost repartizat pe Secția a 5-a, unde stăteau consumatorii de droguri. Am văzut o fază care m-a șocat. Am văzut cum oamenii își injectau în închisoare. Am văzut că un copil își injecta și un vas de sânge i s-a spart. Nu știu cum aveau acces la droguri”, a declarat fostul impresar pentru GSP.

Mugurel Ilisei spune că în închisoare l-a întălnit şi pe fostul premier al României, Adrian Năstase. Acesta spune că fostul politician ar fi avut un statut privilegiat în spatele gratiilor.

,,Da, l-am cunoscut pe Adrian Năstase în închisoare. Cât timp am fost transferat la Jilava, am stat pe aceeași secție cu dânsul. El a stat separat, a fost totuși prim-ministru. Era normal să fie privilegiat.

Am interacționat cu el la cursuri, el era lector. El selecta oamenii care veneau în separeul lui, mie nu mi s-a acceptat cererea. Era volubil, vorbea cu toată lumea, știa să coboare să vorbească și cu cel cu mai puțină carte” a mai declarat impresarul pentru sursa citată.