Dezvăluiri halucinante din vestiarul lui Dinamo: ”Știe cineva că joacă cu două coaste rupte?”

Noi dezvăluiri halucinante din vestiarul lui Dinamo ies la iveală!

Dinamo se confruntă cu grave probleme, iar jucătorii au fost nevoiți să facă sacrificii uriașe în ultima perioadă.

Ante Puljic (33 ani), căpitanul ”câinilor”, a dezvăluit prin situații au fost nevoiți colegii lui să treacă pentru a da totul pe teren pentru gruparea din Ștefan cel Mare.

”Ceea ce nu se știe este că am jucat cu dureri mari la genunchi încă de la meciul cu Viitorul, de la Constanța, de la o lovitură. O lună și jumătate de chinuri tot mai mari. Am jucat cu injecții în ultimele meciuri, suportând dureri mari.

Și înainte de etapa de final cu Clinceni, am vorbit cu „Jerry” Gane: „Mister, mă doare de mor! Risc prea mult”. „Hai, Ante, trage de tine, fă ceva, joacă, n-am cu cine!”, mi-a zis. OK, am strâns din dinți, am făcut alte injecții, și am intrat pe teren. În ultimul sfert de oră m-am gândit că nu voi termina meciul, am vrut să cer schimbare, dar cine să mă schimbe?! Că nu avea cu cine.

Eu știu că suporterii DDB vor binele lui Dinamo, fanii au făcut propuneri tuturor jucătorilor, dar este o situație ciudată. O să vedem! Când vin la București, detaliem aceste lucruri cu cei de la club, cu DDB.

OK, tăiem salariile, dar pentru ce perioadă? Ce se va întâmpla cu banii din urmă? Dacă voiam să joc doar pentru bani, puteam pleca de multă vreme de la Dinamo! Sau nu mă întorceam.

Când e rău, toată lumea vorbește urât de Dinamo. Când e bine, nimeni nu vorbește de bine! Nu există nicio voce care să apere clubul, jucătorii. Dacă iubești clubul, măcar nu-l vorbi de rău! S-au spus multe minciuni printre adevărurile zise. În carieră, am fost pus în fața multor situații, am avut mai multe sau mai puține probleme, dar… Știi ce m-a deranjat cel mai mult?

Toți de la club sunt vinovați. Te duci și cauți bani, îi găsești. Ne-au tratat ca pe niște „piece of shit”. Poți accepta multe, dar nu și bătaia de joc de Crăciun. Sincer, pe cuvânt, chiar am crezut că Dinamo ne va plăti un salariu de Crăciun. Eu nu vorbesc că mor de foame, dar alții de la club poate nu au avut ce pune pe masă. Și atunci te întrebi: „Merită?”.

Toată lumea a dat totul pe teren la Dinamo. Și a primit ce? Știe cineva că Nemec joacă de o perioadă cu două coaste rupte? Sau că Anton joacă doar cu injecții? Sau că Rici Grigore are probleme cu glezna? Le pasă celor de la club?” a declarat Puljic pentru Gazeta Sporturilor.