Dezvăluirea șocantă făcută de Helmuth Duckadam: “Nu am mai vorbit de trei ani cu Gigi Becali!”

Plecat de la echipă de aproape o lună, fostul președinte de imagine al FCSB explică cum s-a ajuns la despărțirea sa de clubul roș-albastru.

Duckadam a surprins oferind un detaliu incredibil al colaborării sale cu latifundiarul din Pipera.

“Eu nu am avut nicio relație cu domnul Gigi Becali. Ultima noastră discuție a fost în urmă cu trei ani, dar eu nu am avut probleme cu dânsul, cred că am avut mai multe probleme cu ceilalți din conducere pentru că nu le-a convenit opinia mea.

Nu eu am fost «sifon», nu aveam de unde să fiu pentru că nu comunicam cu nimeni, nu eram în jurul echipei niciodată și nu aveam cum să știu niște lucruri de acolo”, a mărturisit Duckadam pentru Pro Sport.

Eroul de la Sevilla consideră că Vintilă merită să termine acest sezon pe banca vicecampioanei.

„Vintilă a dus echipa în finala Cupei, cred că e și meritul lui și trebuie să fie antrenor și la acel meci. FCSB are jucători, dar nu are echipă. Dinamo și FCSB au nevoie de antrenori cu multă experiență, de unii care să aducă acel respect, să fie respectați de jucători. Eu cred că la ora actuală sunt puțini tehnicieni care se pot impune în fața unor fotbaliști cât de cât valoroși”, mai consideră fostul oficial al FCSB.