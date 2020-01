Corneliu Papură, antrenorul Universității Craiova, a declarat la finalul confruntării cu formația Gaz Metan Mediaș că este dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să marcheze de mai multe ori.

Tehnicianul oltenilor i-a criticat pe oficialii lui Gaz Metan Mediaş pentru atitudine. Oaspeții au critigat la finalul meciului prestația arbitrului Avram.

“Am reuşit să câştigăm cele trei puncte. Este un lucru bun că am reuşit să înscriem, ne-am creat foarte multe ocazii. Singurul regret din seara asta este faptul că nu am marcat mult mai multe goluri. Este încântător faptul că am câştigat şi am făcut un joc reuşit

La Mediaş tot timpul contestă ceva. Au ajuns la poartă când li s-a dat 11 metri. Modalitatea lor de a ajunge în careu au fost loviturile libere acordate. Ei ca să-şi apere neputinţa din seara asta… dai pe arbitraj”, a spus Papură în conferinţa de presă de după meci.

La finalul confruntării de pe „Ion Oblemenco”, Mirko Pigliacelli a fost înjurat şi fluierat de suporteri. La conferința de presă Corneliu Papură a făcut un apel la unitate: “Rău este că suntem dezbinaţi, prin neadevărurile scrise despre ceea ce se întâmplă în echipă. Pentru că suporterii fac parte din echipa noastră. Dezbinaţi putem pierde. Uniţi avem mult mai mari şanse să câştigăm. Sper să ne unim cu toţii să facem lucruri frumoase la Craiova. În momentul în care suntem uniţi cu siguranţă vom fi mai puternici”.

Universitatea Craiova a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, prima din acest an.

Golurile gazdelor au fost marcate de Cicâldău 7′, 26′ şi Cosic 62′. În timp ce marcatorul oaspeților a fost Constantin, minutul 38.

