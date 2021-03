Detalii neștiute despre transferul lui Ogăraru la Ajax! ”Ok, mulțumim, dar este ultima dată când facem business împreună!”

George Ogăraru (41 ani) s-a transferat de la Steaua la Ajax în 2006 pe trei milioane euro, dar tranzacția putea fi un fiasco total, așa cum povestește fostul jucător.

Fostul fundaș dreapta a declarat că pretențiile financiare exagerate ale patronului Gigi Becali au pus serios probleme negocierilor dintre Ajax și Steaua. Deoarece jucătorul nu avea în acel moment vreun impresar care să-l reprezinte, discuțiile cu clubul olandez au fost purtate de Gigi Becali.

„Am semnat cu un impresar abia după ce am semnat cu Ajax. Era un italian, care m-a ajutat la negocieri. I-am zis: “Meriți să fii impresarul meu!”. Nu am fost jucătorul fraților Becali. A fost dorință din partea lor, dar nu știu de ce nu am semnat cu ei. Am considerat că trebuie să fiu un jucător liber și să mă transfer pe valoarea mea. Și am avut un mare, mare noroc că m-am transferat”, a declarat Ogăraru conform gsp.ro

Astfel, deși inițial înțelegerea era de 1,5 milioane euro, finanțatorul din Pipera a dublat suma la 3 milioane. În cele din urmă, Ajax a acceptat pretențiile lui Becali și a plătit 3 milioane euro pe Ogăraru.

„Aveam o înțelegere cu clubul să mă transfer pe 1,5 milioane de euro. Iar discuția cu Ajax așa a fost. Pe 1,5 milioane! Cei de la Ajax au venit la București, m-au cunoscut personal, au vrut să vadă ce studii am, dacă știu o limbă străină, câți frați și surori am. Au venit Pete Kaiser, mentorul lui Cruyff, și Martin Van Geel, care era director tehnic atunci, și am avut o întâlnire la Marriott. Mi-au arătat echipa, mi-au spus unde voi juca eu. Trebuia să-i iau locul lui Trabelsi, plecase.

A fost totul ok, ne-am înțeles, apoi am mers la club. Înțelegerea, repet, era pe 1,5 milioane de euro. Atunci, patronul (n.r. – Gigi Becali) a zis: «Astăzi prețul este 3 milioane de euro». Asta mi-au povestit cei de la Ajax. Ei au răspuns: «Ok, mulțumim, dar este ultima dată când facem business împreună!». Ajax chiar m-a vrut dacă a fost dispusă să plătească dublu, dar am fost supus unui mare risc”, a povestit actualul manager al Stelei, potrivit sursei menționate.

George Ogăraru a stat patru ani la Ajax (2006-2010), iar în sezonul 2008-2009, a fost împrumutat din nou la Steaua. Chivu, Lobonț și Mitea sunt ceilalți români care au ajuns la Ajax direct din Liga 1. Asta se întâmpla la începutul anilor 2000. Pentru clubul olandez a jucat și Răzvan Marin în sezonul 2019-2020, când a venit de la Standard Liege.