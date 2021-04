EXCLUSIV | Dennis Man semnează un nou contract de impresariat: ,,O să avem treabă din august încolo”

Dennis Man s-a transferat la începutul acestui an la Parma, în Seria A, de la FCSB, pentru suma fabuloasă de 13 milioane de euro.

Deşi Anamaria Prodan era impresarul de drept al lui Dennis Man, mutarea în Italia s-a realizat cu ajutorul firmei la care asociaţi sunt şi fraţii Becali, Giovanni şi Victor.

Giovanni Becali, fost impresar de fotbal, a vorbit despre situaţia contractuală a lui Dennis Man în ceea ce priveşte impresariatul sportiv. Despre faptul că Anamaria Prodan l-a dat în judecată pe fotbalist, Ioan Becali spune că are şanse mici de a câştiga procesul. Mai mult decât atât, Dennis Man va semna din vară un contract de impresariat cu firma fraţilor Becali.

,,Are tot dreptul să-l dea în judecată, are contract. Sunt şanse puţine, dar fiecare are dreptul să încerce. Problema lui Man este că noi nu avem contract cu el. Firma are contract cu Dennis Man, după ce termină contractul în august sau septembrie cu cine a avut înainte. Cine l-a transferat pe Man e pur şi simplu clubul FCSB. E Gigi Becali care l-a transferat, care s-a pus de acord cu preşedintele direct, după ce eu i-am pus în legătură şi-am încheiat afacerea. Noi nu avem treabă decât din august încolo.

Nu mă deranjează nimic. Contractul îl are Man pentru că Gigi Becali a vorbit cu patronul Krause. În rest, ce va face mai departe Dennis Man, din august încolo, va fi problema firmei.”,a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportiva.

Ajuns cu scandal la Parma, Dennis Man a devenit deja titular la italieni, pentru care a marcat şi primul gol în meciul din etapa a 29-a din Serie A, contra lui Benevento, partidă terminată la egalitate, scor 2-2.