Dennis Man, eroul meciului din Bănie: “Cred că suntem mai maturi și mai uniți anul acesta!”

FCSB s-a impus pe “Ion Oblemenco” împotriva Craiovei, cu scorul de 2-0, grație “dublei” reușite de Dennis Man!

“Roș-albaștrii” s-au impus în Bănie și au izbutit să își recapete poziția în clasament, în urma succesului de pe terenul Craiovei. Dennis Man (22 ani), eroul FCSB-ului din meciul contra oltenilor a declarat că echipa sa avea mare nevoie de această victorie. Golgheterul Ligii 1 a consideră că au început greu meciul de pe “Ion Oblemenco”, dar au reușit să se mobilizeze și să plece acasă cu toate cele trei puncte puse în joc.

“Am întâlnit un adversar bun în această seară, aveam nevoie de această victorie pentru moral pentru a urca din nou pe primul loc. Am venit după o înfrângere, nu a fost ușor important este că am strâns rândurile și am știut ce vrem de la această partidă și ne bucurăm că am reușit să plecăm cu cele trei puncte.

Am început slab meciul, chiar vorbisem la pauză și spuneam să intrăm mai bine a doua repriză, pentru că am fost moi, important este că am reușit să înscriem și am intrat la pauză cu un avantaj.

Acea pauză de cinci zile m-a dat puțin înapoi, nu sunt sută la sută refăcut trebuie să recunosc acest lucru. Important este că reușim să strângem puncte, că reușesc să îmi ajut echipa și mai avem un meci până la sfârșitul anului și apoi avem timp să ne pregătim și de la anul să o luăm de la capăt.

Suntem mult mai bine ca în anii precedenți se vede acest lucru pe teren, cred că suntem mai maturi anul acesta și suntem mai uniți!” a declarat Man, la finalul meciului cu Craiova.

Dennis Man este golgheterul Ligii 1 cu 12 reușite.

În urma acestui rezultat, FCSB este din nou liderul Ligii 1, la două puncte de Universitatea Craiova și la trei de CFR Cluj. Pentru bucureșteni urmează ultimul meci din acest an, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, programat pe 21 decembrie, la Mogoșoaia.