Dennis Man, criticat de un fost coleg de la FCSB, după ce a uitat de Anamaria Prodan: ,,Este un Dumnezeu sus”

Dennis Man a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată de o echipă din Liga 1 în străinătate.

13 milioane de euro este suma care a intrat în conturile celor de la FCSB, după ce mijlocaşul de 22 de ani a semnat cu Parma. Mutarea a fost intermediată de Giovanni Becali şi asociatul său, deşi agentul de drept al jucătorului era Anamaria Prodan.

Gabi Enache, fost jucător la FCSB în două rânduri, a comentat pe marginea acestui subiect, al unei presupuse trădări a lui Dennis Man faţă de Anamaria Prodan. Acesta spune că el nu şi-ar fi dat acordul să meargă cu alt impresar la negocieri, aşa cum a făcut Dennis Man.

„Eu aș fi ratat un transfer, pentru omul cu care am acel act semnat. Am înțeles că omul l-a ajutat foarte mult pe Dennis și vorbea cu tatăl lui.

Cu riscul de a pierde transferul la Parma, trebuia să zici: «Bă, merg cu Ana și asta a fost». Nu am cum să fac lucrul acesta, este un Dumnezeu sus.”, a spus Gabi Enache pentru ProSport.

Fundaşul cu două meciuri în acest sezon le FCSB spune că lui Dennis Man îi va fi destul de greu să se impună la Parma, pentru că momentan îi lipsesc meciurile tari.

„Sincer, mi se pare o sumă corectă pentru calitatea pe care o are, pentru viitorul pe care îl are. Doar că e o problemă foarte mare pentru Dennis, pentru că nu are experiență la nivel mare, cu meciuri foarte tari. Nu pun la îndoială calitatea lui, dar îi lipsesc foarte mult meciurile tari.

Să dai 11 sau 12 milioane pe un jucător care joaca numai cu Iași, numai cu Clinceni, mi se parte cam mult. Eu zic că i se potrivește foarte bine Serie A, dar trebuie avută puțină răbdare cu el. Trebuie să ai foarte mare experiență, nu poți să faci totul din calitate. Părerea mea este că trebuie să aibă răbdare cu ei.”, a mai completat fotbalistul, care este liber de contract în acest moment.

Dennis Man a adunat deja două meciuri pentru cei de la Parma de când a fost transferat, însă nu a avut parte de prea mult succes.

Echipa sa a pierdut ambele partide în care a fost introdus. Ultima a fost ieri, pe teren propriu, scor 0-3, cu Bologna.