Denis Haruţ, comparat cu un fost fotbalist de clasă al naţionalei! ,,Are inteligenţa lui”

Denis Haruţ, fundaşul celor de la FC Botoşani, a fost în centrul unui transfer la FCSB în această pauză de iarnă, însă mutarea a picat.

Transferul a picat în ultimul moment, după ce Denis Haruţ a refuzat să semneze două contracte cu FCSB, care se întindeau cumulat pe o perioadă de 7 ani.

Mutarea nu s-a mai realizat, iar jucătorul s-a întors la Boptoşani, unde a fost titular în primele două meciuri ale echipei din 2021, cu FC Argeş şi Poli Timişoara.

Cel care îl apreciază cel mai mult pe Haruţ este Valeriu Iftime, patronul echipei la care evoluează jucătorul. Acesta îl compară pe tânărul fundaş cu Mirel Rădoi, selecţionerul naţionalei mari de fotbal. Iftime spune că Haruţ are inteligenţa de joc pe care o avea şi Rădoi când era jucător.

,,Nici nu știu ce înălțime are Haruț… Mirel îl place pe Denis Haruț, o să vedeți, va ajunge și acolo (n.r. – în naționala României). Are inteligența în joc pe care o avea și Rădoi, poate nu are vivacitatea lui.“, a declarat Valeriu Iftime pentru Pro X.

Denis Haruţ a ajuns la Botoşani în vara anului 2019, după ce ajunsese să se antreneze 8 ore pe zi. Venit sub comanda lui Marius Croitoru, Haruţ a devenit titular de drept la echipa din Moldova, iar acum este jucătorul care a atras atenţia mai multor cluburi prin evoluţiile sale atât de la echipa de club, cât şi de la naţionala de tineret.

16 meciuri a jucat în total Denis Haruţ pentru FC Botoşani în acest sezon.

1.000.000 de euro este cota jucătorului de 21 de ani, potrivit transfermarkt.com.