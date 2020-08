Denis Alibec este disperat! Patronul Niculae tergiversează trasferul: „E talmeș-balmeș în capul lui”

Denis Alibec este dorit de Marius Șumudică în Turcia și fostbalistul speră să fie cât mai curând alături de Gaziantep.

Însă patronul Niculae pare că tergiversează mutarea, lucru care l-a adus la disperare pe fotbalistul Astrei Giurgiu.

„Era clar, astea au fost discuțiile cu el toată săptămâna, ziua de ieri, astăzi: a venit avionul, nu a venit avionul, a venit oferta, nu răspunde patronul la telefon, plec, nu plec, plec după meci?

I-am spus: mai bine nu joci dacă crezi că nu ești concentrat. Probabil că a vrut să joace că știa că e urmărit, dar s-a văzut teamă. A avut două situații, la 0-0, exact cum îi plac lui, cu mingi pe spații, s-a întors cu mingea, cu frică.

Și la pasa lui Budi, el nu rata niciodată acea situație, pe stângul lui, cu Vlad ieșit pe 16 metri, avea o grămadă de soluții. S-a văzut lipsă de decizie, neinspirație. E dificil pentru el. Am trecut și eu prin asemenea momente, e un talmeș-balmeș în capul lui, cred că nici nu a dormit noaptea”, a spus antrenorul Astrei, Bogdan Andone.

Alibec a recunoscut și el că nu mai este cu gândul la Astra și că așteaptă finalizarea negocierilor cu turcii.

„Nu prea aveam capul aici, dar am încercat să fac tot posibilul. Încă aștept să se înțeleagă cluburile între ele, mai mult nu vă pot spune. Sunt în discuții cu mai multe echipe, să vedem ce se va întâmpla. Ultimul cuvânt îl are domnul Niculae, eu am încercat să vorbesc cu el. O să vedeți când o să plec.

Eu nu mai pot să fiu mental aici, să dau totul pe teren, vreau altceva. Dacă voi rămâne, voi juca în continuare, n-am ce să fac. Domnul Niculae se mai gândește, vom vedea zilele astea”, a spus Denis Alibec la finalul meciului cu FCSB.