Cum a ajuns Deian Sorescu să performeze la Dinamo: ,,L-am trimis pe Dănciulescu la Timişoara să-l semneze”

Deian Sorescu a fost unul dintre cei mai importanți jucători din Ștefan cel Mare în sezonul care s-a încheiat recent.

Însă Deian Sorescu se numără printre fotbaliștii care au șanse mici să mai continue la Dinamo și din sezonul viitor. Fundașul în vârstă de 24 de ani pare că a atras atenția mai multor cluburi din străinătate datorită evoluțiilor sale, astfel că este liber să plece contra sumei de 1 milion de euro, atât cât cere conducerea clubului în schimbul său.

,,Nu s-a mai discutat nimic cu Deian legat de subiectul unui posibil transfer în străinătate în această vară. Suntem mândri că a fost convocat la naționala de seniori a României și este de apreciat evoluția lui din meciul cu Georgia. Cu siguranță, o să devină un jucător de bază al naționalei în viitor.

Există mai multe echipe din străinătate care doresc să îl transfere pe Deian Sorescu, orice antrenor și club și-ar dori un jucător cu astfel de calități. Este foarte devreme să vorbim despre plecarea lui Deian, din moment ce toate echipele sunt în vacanță”, a declarat Mario Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, potrivit Digi Sport.

După ce a avut evoluţii impresionante şi la echipa naţională, parcursul lui Deian Sorescu a fost dezvăluzit de un fost antrenor de-al său. Florin Bratu spune că a avut referinţe bune despre Sorescu când evolua la Timişoara şi l-a trimis imediat pe Ionel Dănciulescu atunci pentru a-i obţine semnătura. Acesta mai crede că ar fi benefic un transfer al lui Sorescu atât pentru el, cât şi pentru clubul Dinamo.

,,Nu m-a surprins evoluția și curajul lui Sorescu. Am văzut personalitatea lui la Dinamo, a fost un plus pentru echipa națională. De când l-am văzut la Timișoara, am știut că poate să crească. La ce mi-a arătat aseară, poate să facă față fizic într-un campionat de top, e important unde îi place și lui. S-ar descurca în Franța sau Germania, dar important e să ajute și bugetul clubului Dinamo.

Ar trebui să plece de la Dinamo, dar trebuie ajutat și clubul, pentru că și Dinamo l-a ajutat pe Sorescu. Doar eu am crezut în el, l-am adus fără nicio sumă de transfer. L-am văzut la câteva meciuri, avea referințe bune, l-am văzut la vreo patru partide și l-am luat. L-am trimis pe Dănciulescu la Timișoara să-l semneze.”, a declarat Florin Bratu, pentru ProSport.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Deian Sorescu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 42 de meciuri, opt goluri și zece pase decisive reprezintă bilanțul căpitanului din Ștefan cel Mare în acest sezon.