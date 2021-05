Deian Sorescu, după victoria cu Viitorul: “Este în joc imaginea noastră, nu vreau să o pătez!”

Deian Sorecu, mijlocașul “câinilor” a reacționat după victoria cu FC Viitorul, scor 2-1.

Dinamo a învins-o pe Viitorul, scor 2-1, duminică, într-un meci disputat la Ovidiu, în cadrul etapei a cincea a fazei de play-out a Ligii I. Golurile partidei au fost marcate de Jo Santos pentru constănțeni, respectiv Jonathan Morsay și Raul Albentosa pentru trupa din “Ștefan cel Mare”.

Deian Sorescu, căpitanul lui Dinamo a declarat după victoria de la Ovidiu, că formația sa a suferit contra celor de la FC Viitorul dar importan sunt cele trei puncte câștigate. Acesta speră ca el și colegii săi să continue pe același drum și în runda viitoare.

”Ne-am făcut un cadou frumos, nouă și suporterilor, orice meci este ca o finală pentru noi. Banii sunt importanți, de asta ne antrenăm și muncim, dar jucăm pentru noi, este imaginea noastră în joc, nu aș vrea să o pătez, mai ales la acest club.

Important este să luăm puncte, am suferit mult, am jucat uneori extraordinar si am luat goluri din prostie. Acum avem 2 victorii la rând, dar nu trebuie să ne hazardăm, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Știam ce joacă Viitorul, știam cum să-i luăm, ne-a ieșit în seara asta”, a declarat Deian Sorescu pentru Digi Sport.

În urma rezultatului de la Ovidu, Dinamo este pe locul 14 în Liga 1, cu 21 de puncte. Runda următoare, formația lui Dușan Uhrin Jr. se deplasează la Iași pentru întâlnirea cu Poli.