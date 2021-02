Declarații fără perdea a unuia dintre cei mai cunoscuți arbitri din Liga 1: “Mi-am recunoscut greşeala, mi-am cerut scuze”

Arbitrul Istvan Kovacs (36 de ani) regretă că i s-a adresat nepoliticos lui Florinel Coman, jucătorul FCSB-ului.

„Există un moment pe care l-aş şterge cu buretele, atunci când am folosit o adresare nepotrivită la adresa lui Florinel Coman. Mi-am recunoscut greşeala, mi-am cerut scuze. Oricine cred că poate greşi.

Dar a fost un episod unic în cariera mea, unul care nu s-a mai întâmplat până atunci, nu s-a repetat după şi nici nu se va mai repeta vreodată. Am remarcat că există voci care încearcă să mă transforme în arbitrul care nu se comportă respectuos cu jucătorii. Un lucru care este departe de adevăr”, a declarat arbitrul.

În septembrie 2019, în timpul unui meci dintre Craiova și FCSB, Florinel Coman i-a cerut xplicaţii arbitrului Istvan Kovacs pentru o dezie luată, dar arbitrul i-a răspuns: „Dispari!”.

Totodată, zilele trecute fundaşul UTA-ei, Alexandru Benga, l-a acuzat că ar fi folosit un limbaj neadecvat în timpul partidei.

Arbitrul neagă şi a explicat pentru FRF: „Aş dori să lămuresc şi cel mai recent episod, la Arad, când unul dintre jucătorii de la UTA a făcut anumite declaraţii la adresa mea, fără însă a spune ceva concret. Jucătorul este cel care a venit la mine protestând şi mi-a zis că nu am niciun pic de calitate umană.

Probabil reacţia sa vine după ce nu am răspuns provocării sale, nu am schimbat niciun cuvânt cu acesta, fapt care poate fi confirmat de colegii mei şi de ceilalţi jucători din apropiere. Atunci când am greşit faţă de Florinel Coman, am recunoscut şi mi-am cerut scuze. Dar un astfel de comportament nu mă caracterizează nicidecum!”