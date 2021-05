Declarația care le va merge la suflet ”câinilor”: ”Am fost foarte bun la Dinamo, campioana României”

Dinamo este salvată matematic de la retrogradare, dar tânjește după vremurile în care făcea legea în Liga 1.

La începutul anilor 2000, clubul din Ștefan cel Mare speria orice formație din fotbalul românesc și nu numai. Unul dintre jucătorii emblematici ai României care a scris istorie și la Dinamo este Adi Mutu. Acesta a cucerit în tricoul ”alb-roș” titlul în divizia națională în anul 2000.

La mai bine de 20 ani de la acel moment, după o carieră plină de recorduri, dar și de momente controversate, fostul selecționer al României U21 a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă în care a activat ca jucător.

De asemenea, fostul atacant a vorbit și despre cel mai mare vis al său ca antrenor, acela de a fi pe banca uneia dintre marile formații la care a evoluat.

”La Fiorentina am avut mai multă experiență decât la Parma. Am fost foarte bun la Dinamo, campioana României pe atunci. Și la Juventus! Eu cred că am avut o perioadă în care fotbalul meu a fost la un nivel foarte bun! Cred că m-am descurcat foarte bine și la echipa națională.

Nu m-ar deranja să pot ajunge ca într-o zi să antrenez fie pe Fiorentina, fie pe Chelsea. Am obiective, vise, îmi doresc să antrenez o echipă de top, asta e clar”, a declarat Mutu, conform Marius Tucă Show.

Adi Mutu a jucat de-a lungul timpului la FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul Ploiești, Pune City și ASA Târgu Mureș. Pentru naționala României are 35 goluri în 77 meciuri, golgheterul all-time al României, la egalitate cu Gică Hagi.