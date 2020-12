Decizia care îl putea costa scump pe Gigi Becali: “Ți-am făcut economie de 200.000 de dolari!”

Patronul celor de la FCSB a fost tot timpul un personaj atipic al fotbalului românesc, iar hotărârile sale nu au fost tot timpul chiar cele mai inspirate!

Unul dintre oamenii responsabili de protocolul FRF în ceea ce privește găzduirea echipelor de club sau echipelor naționale vorbitoare de limba spaniolă, în România, Florin Nedelcu, a rememorat un eveniment petrecut în Spania și în care latifundiarul din Pipera a fost personajul principal. Nedelcu a dezvăluit cum era să piardă Gigi Becali o sumă importantă de bani, deoarece voia să parieze pe victoria echipei sale împotriva adversarului din acel moment, Sevilla.

“A venit cu un avion privat, a intrat în hotel și a întrebat unde e Florin. Eu mă aflam la bar. ‘Florine! Ia pungă asta, vezi că sunt 200.000 de dolari în ea, pariază pe victoria noastră’!

I-am spus că nu se poate paria o așa suma, dacă vrea o mie, două, 10.000 dacă acceptă vreo casă de pariuri. M-am dus la recepție, am rugat să pun banii în seif, mi-am văzut de treaba, protocol, conferință, meci. La pauză era 2-0 pentru Sevilla. În primul rând al balconului prezidențial stătea, în stânga, Jose Maria del Nido, președintele FC Sevilla, în dreapta Gigi, eu pe rândul din spate, între ei, să pot să le traduc.

Când s-a terminat prima repriză și era 2-0 pentru Sevilla, Gigi s-a ridicat în picioare și mi-a spus: ‘Florine! Spune-i că mi-e rușine să mai stau lângă el, mă așez în altă parte’.

După meci, la hotel, m-a întrebat dacă am pariat. ‘Nu! Ți-am făcut economie de 200.000 de dolari’, i-am zis și s-a înseninat. M-am dus la recepție, am luat pungă, i-am dat-o și i-a pasat-o vărului sau, patiserul, să-i numere. I-am spus să aibă încredere, că nu am umblat la pungă lui, dacă mi-a dat 200.000, atunci 200.000 sunt, dacă mi-a dat 189, tot 189 sunt. A numărat, erau toți banii!”, a declarat Florin Nedecu, potrivit PlaySport.ro.