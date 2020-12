Debeljuh, mărturisiri șocante după accidentarea de la Berna: “Am marcat primul gol și nu pot să-mi amintesc senzația!”

Croatul din atacul CFR-ului traversează cea mai bună perioadă de când a ajuns în curtea campioanei României!

Gabriel Debeljuh a marcat singurul gol al clujenilor în partida cu Young Boys, pierdut de CFR la Berna, meci în care ardelenii au ratat calificarea în primăvara europeană.

Atacantul în vârstă de 24 de ani a povestit momentele grele prin care a trecut după lovitura primită în finalul partidei de la Berna și mărturisește că nu își mai amintește nimic. Acesta a suferit o comoție cerebrală în urma unui duel cu unul dintre adversari.

“Mai erau două minute până la final, am înțeles, a fost o minge înaltă și m-a lovit. Am stat 3 zile în casă, nu vedeam bine, nu puteam să mă uit la televizor pentru că aveam o durere de cap. A trebuit să dorm, să mă odihnesc. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum sunt bine.

Am spus: „Unde e Petrescu?”. Chiar atunci, pe teren. „Știi cine e antrenor?”, m-a întrebat. Și nu știam. „E Iordănescu, nu e Petrescu. Ai dat gol!”, mi-a spus. „Am dat gol?”, am întrebat eu. Nu știam unde sunt. Nu știam nimic.

Am mers la spital și eu m-am trezit în spital. Nu dormeam, eram treaz, dar mi-am pierdut cunoștința și îmi amintesc doar că m-am trezit acolo. Doctorul mi-a spus că este normal să nu-ți amintești cam ce s-a întâmplat o oră, oră și jumătate înainte și după lovitură. Am marcat și primul gol în Europa League și nu pot să-mi amintesc senzația. Este chiar incredbil. Nu știam unde sunt, mi-am pierdut cunoștința total. A fost lovitură incredibilă” a declarat Debeljuh pentru ProSport.

Gabriel Debeljuh a avut evoluție bună și în partida cu Dinamo, reușind chiar să marcheze și să obțină un penalty pentru echipa sa. Croatul a vorbit și despre stilul de lucru al fostului antrenor, Dan Petrescu, dar și despre cel al actualului tehnician, Edi Iordănescu.

“Pentru mine și pentru echipă. Nu era un meci ușor. Am început bine, am marcat repede, iar apoi partida s-a schimbat. Am făcut 2-0 din penalty și nu am mai riscat. Avem însă o echipă cu experiență și jucătorii știu să gestioneze astfel de momente. CFR este ca Juve în Italia. Când este mentalitate puternică, 80-90 la sută jocul este câștigat. Așa se câștigă aceste meciuri. În acești ani de când CFR câștigă campionatul s-a format o mentalitate puternică.” a spus Debeljuh pentru ProSport.

“Sunt diferiți. Sunt cam ca Guardiola și Mourinho, înțelegi? Petrescu este în stilul Mourinho și Iordănescu este pe stilul Guardiola. Iordănescu vrea să avem mai mult mingea, îi place jocul, dar am lucrat doar 10 zile cu el. Trebuie să vedem cum este. Petrescu punea presiune mai mare.

“Câteodată este bună, câteodată nu. Depinde de jucător, depinde de meci. Nu am avut niciodată probleme cu Petrescu. Dacă nu era el, eu nu eram la CFR. El m-a dorit aici.” a mai declarat atacantul CFR-ului pentru aceeași sursă.