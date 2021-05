De Gea, ironizat după finală: “Este încă în Polonia, localnicii trag pe lângă el de la primele ore!”

De Gea a fost omul negru pentru Manchester United. Nu a reuşit să pareze niciuna dintre execuţiile spaniolilor şi a ratat la cea de-a unsprezecea serie a penalty-urilor. Pe Internet, fanii s-au întrecut în glume la adresa goalkeeper-ului de la United. Imaginile cu penalty-ul ratat de De Gea au fost suprapuse pe coloana sonoră a filmului Titanic.

Cea mai bună glumă a venit tot pe Internet. “De Gea se află încă în Polonia, a spus că nu se întoarce până nu va apăra un penalty! Localnicii trimit pe lângă el de la primele ore ale dimineţii, dar acum au plecat în pauza de prânz” – a scris un utilizator de Twitter.

David de Gea a ajuns la 40 de goluri consecutive primite din penalty. Ultima lovitură de la unsprezece metri apărată a fost în 2016!

După meciul cu Villarreal, jurnaliştii au descoperit bileţelul pregătit pentru portarul lui United, cu felul în care spaniolii execută cel mai des loviturile de la 11m. De Gea a respectat primele cinci instrucţiuni, dar s-a răzgândit la a şasea lovitură, prima care a corespuns cu însemnările sale.

De Gea penalty notes

– Only 3/10 VIL outfield players shot in line with the notes

– DG followed the notes in 7/10 pens

– DG followed the notes exactly for the first 5 pens, but violated them on the 6th. Had he followed the notes, he would’ve saved Gomez. #EuropaLeagueFinal #UEL pic.twitter.com/J4Jpgwtp0U

— World Sports ⑦ (@WorldSports__) May 27, 2021