Darius Olaru are un singur gând după victoria cu CFR Cluj: “Vreau să câștig campionatul!”

Darius Olaru are un singur gând după victoria la scor în fata campioanei României, CFR Cluj.

Derby-ul etapei cu numărul 28 din Liga 1, dintre FCSB şi CFR Cluj, disputat pe Arena Naţională, s-a terminat victoria ,,roş-albaştrilor”, scor 3-0.

Darius Olaru a deschis scorul pe Arena Națională în minutul 49 al partidei. Mijlocașul roș-albaștrilor spune rezultatul din derby-ul cu CFR Cluj reflectă munca lor din săptămâna premergătoare partidei. Darius Olaru spune că daca formația condusă de Toni Petrea va juca în continuare ca în meciul cu echipa arđeleană nu mai poate pierde titlu de campionă.

“Mă bucur foarte mult că am reușit să obținem cele trei puncte, nu conta cine marca în această seară, cred că am făcut per total cel mai bun joc al nostru de până acum și am meritat cele trei puncte. Am votbit înainte în vestiar să îi luam de sus să facem pressing și ne-a ieșit foarte bine, nu i-am lăsat să construiască deloc și pe recuperare am arătat calitate și am reușit să marcăm trei goluri.

Avem un moral foarte bun că am obținut cele trei puncte și mergem la națională să obținem o calificare și cred că o să facem jocuri bune și acolo. Vreau să câștig campionatul este dorința mea pe anul acesta și sper că eu și colegii mei îi vom face fericiți pe fani în acest an. Am arătat în această seară că avem față de campioană, cred că dacă vom juca fiecare meci la fel ca în seara asta nu vom avea probleme” a declarat Darius Olaru după finalul partidei.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe primul loc în Liga 1, cu 63 de puncte acumulate în urma celor 28 de jocuri disputate până acum în campionat.