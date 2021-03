Dănuţ Coman, supărat pe Iordănescu: “L-am considerat un prieten!”

Dănuţ Coman nu a trecut nici acum peste refuzul lui Edi Iordănescu de a prelua Astra Giurgiu. Preşedintele Astrei spune că nu va mai colabora niciodată cu antrenorul lui CFR Cluj.

Coman este convins că sezonul celor de la Astra Giurgiu ar fi arătat cu totul altfel dacă nu ar fi existat telenovela posibilei numiri a lui Iordănescu jr.

“Am pierdut o perioadă de o lună şi jumătate când trebuia să vină Edi Iordănescu. Nu a venit, a fost greşeala mea şi mi-o asum. Nu vom mai lucra împreună, vorbesc cu el dacă ne vedem, dar nu vom mai lucra vreodată împreună.

Am fost dezamăgit, în afara faptului că l-am considerat întotdeauna un antrenor bun. Am lucrat cu el la Astra şi am reuşit să ajungem în playoff. L-am considerat şi un prieten şi de aceea dezamăgirea a fost atât de mare. Vorbesc cu el, dar nu mai simt acelaşi lucru.

Am pierdut o lună şi jumătate în care am făcut două puncte. Am luat decizia de a-l aduce pe Eugen Neagoe, pentru care am numai cuvinte de laudă. Am ajuns în situaţia de a ne lupta pentru playoff, deşi marea majoritate a oamenilor din fotbal spuneau că vom retrograda. Am făcut un pariu cu Dumitru Dragomir, pe cea mai scumpă sticlă de şampanie. Aştept să câştigăm aceste două meciuri, după care îl voi suna” – a declarat Coman la Digi Sport.

Cu Eugen Neagoe, Astra Giurgiu a pierdut numai trei meciuri din 21. Gaz Metan Mediaş, în deplasare, şi UTA, acasă, sunt ultimele două adversare ale echipei din Giurgiu în sezonul regulat din Liga 1.