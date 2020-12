Daniel Pancu (42 de ani) a dezvăluit un episod tensionat din vestiarul Rapidului, pe vremea când juca la echipa giuleșteană iar antrenor îi era Marius Șumudică (49 de ani).

Daniel Pancu și Marius Șumudică sunt două persoane temperamentale. Antrenorul echipei Poli Iași a recunoscut că i-a fost greu să colaboreze la Rapid, cu actualul tehnician al echipei Gaziantep.

“Eu cu el nefiind într-o relație foarte bună cât timp mi-a fost antrenor. Pentru că nu jucam, nu mă băga. Avea alte opțiuni, dar l-au schimbat și a venit Marian Rada, iar în primele două jocuri, din rezervă la Șumudică, cu Rada am fost titular. Primul a fost la Pandurii Tg. Jiu și apoi cu Steaua în Ghencea. Ambele câștigate cu 1-0, ambele goluri marcate de mine. Șumi a greșit, se înșelase în privința mea.

Am acceptat să stau pe bancă pentru că e lege și se respectă deciziile antrenorului. Am avut o ieșire, dar în vestiar. După un meci în care nu jucasem, nu veniseră încă băieții în vestiar, am spart un televizor. A doua zi am adus unul mai performant. Eram nervos că nu jucasem într-un meci cu Craiova, terminat 0-0, în Giulești”, a declarat Daniel Pancu, la gsp.ro.