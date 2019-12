Daniel Pancu a trecut prin momente tensionate la Rapid. Tehnicianul de 42 de ani a fost chiar la un pas să se despartă de echipa din Giulești, nemulțumit fiind de deciziile care se luau la nivelul conducerii.

Antrenorul giuleștenilor a dezvășluit cum a reușit, în cele din urmă, să pună lucrurile pe un făgaș normal la Rapid.

”A fost problemă de atmosferă. Meciul de Snagov a fost pierdut din cauza atmosferei din lot nu din cauza la altceva”. Apoi, antrenorul Rapidului a oferit și antidotul pentru un astfel de moment tensionat: ”Am vorbit mult de credință, de Dumnezeu, de Dumnezeul fotbalului. Care înseamnă atrenament, antrenament… Nu trebuie să-ți iubești antrenorul, trebuie să-ți respecți meseria foarte mult, pentru că la un moment dat vei fi ori răsplătit, ori pedepsit.

Ne-am adunat cu toții la o masă, am băut o bere în plus, exact asta am făcut. A fost pentru prima dată când am băut cu jucătorii. Ne-am spus tot ce aveam pe suflet.

Am luat-o practic de la momentul zero, iar în ultimele șase etape am fost cea mai bună echipă ca și număr de puncte, ca și joc. Un singur joc pierdut la Constanța, pe care îl consider un accident”, a spus Daniel Pancu la realitateasportiva.net.

Rapid București a încheiat anul pe locul trei în Liga a 2-a, la șase puncte de liderul UTA Arad. Liga a 2-a se reia în weekendul 22-23 februarie, iar Rapid va juca pe teren propriu cu Turris Turnu Măgurele.

