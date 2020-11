Dani Coman (41 de ani), preşedintele Astrei, a trecut prin momente extrem de delicate. Oficialul echipei giurgiuvene a resimțit din plin simptomele COVID-19.

Fostul portar al naţionalei României şi al Rapidului s-a confruntat cu durere puternică de cap şi în gât, lipsa mirosului şi a gustului, şi dureri musculare accentuate, din cauza virusului asiatic.

Coman a ținut să le transmită un mesaj celor care se îndoiesc de existenţa sau de gravitatea coronavirusului.

”Sunt mai bine puţin, dar am fost rău, foarte rău. Am avut simptome puternice. Durere mare de cap, în gât. Fără miros şi gust. Şi mă doare carnea pe mine, dar nu aşa, oricum, ci foarte puternic. Îţi dai seama că am fost fotbalist şi sunt obişnuit cumva şi cu durerea, dar asta chiar e foarte puternică.

Dacă eu, care eram perfect sănătos înainte, m-am simţit aşa, nu vreau să mă gândesc cum e pentru cei care au şi alte afecţiuni. Doamne fereşte! Nu este un virus obişnuit sau o simplă răceală, cum zic unii”, a declarat Dani Coman pentru ProSport.

Dani Coman a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, luni, 26 septembrie.

Din cauza cazurilor numeroase de COVID-19 de la Astra, meciul dintre Dinamo și echipa giurgiuveană, din etap a 9-a a fost amânat.