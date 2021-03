Danemarca a reușit scorul zilei în preliminariile CM 2022! Spania, salvată în prelungiri în Georgia. Toate rezultatele serii sunt aici

Cele mai multe au fost izbutite de Danemarca în disputa contra vecinilor de peste Prut. Moldova a primit nu mai puțin de 8 goluri pe Parken, din Copenhaga. Titular la oaspeți a fost și fundașul celor de la FC Voluntari, Igor Armaș. Granzii continentului s-au impus duminică în partidele jucate în deplasare. Cele mai mari emoții le-a avut Spania, care a avut nevoie de un gol reușit în prelungirile întâlniri din Georgia de Dani Olmo, pentru a câștiga toate cele trei puncte.

Iată toate rezultatele înregistate în preliminariile CM 2022:

Grupa B: Georgia – Spania 1-2, Kosovo – Suedia 0-3

Grupa C: Bulgaria – Italia 0-2, Elveția – Lituania 1-0

Grupa D: Kazakhstan – Franța 0-2, Ucraina – Finlanda 1-1

Grupa F: Danemarca – Molodva 8-0, Austria – Feroe 3-1, Israel – Scoția 1-1

Grupa I: Albania – Anglia 0-2, Polonia – Andorra 3-0, San Marino – Ungaria 0-3

Grupa J: România – Germania 0-1, Armenia – Islanda 2-0, Macedonia de Nord – Lichtenstein 5-0

🇩🇰 Doubles from 20-year-old Mikkel Damsgaard and Kasper Dolberg power Denmark to a 8-0 defeat of Moldova – their biggest-ever win in #WCQ 🎉 pic.twitter.com/S5exGcxBBR

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 28, 2021