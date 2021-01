Dan Petrescu va câştiga mai puţin decât la CFR Cluj! Contractul oferit de Kayserispor

Dan Petrescu a semnat cu Kayserispor, însă contractul oferit de turci nu este unul fabulos. Antrenorul român va avea un salariu comparabil cu cel oferit în România de CFR Cluj.

Petrescu şi-a pus semnătura pe un contract valabil până la finalul sezonului următor, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.

În acest sezon, Petrescu va primi 400.000 de euro, salariul său urmând să urce la 850.000 de euro pentru următoarele două stagiuni.

Gazeta a publicat şi bonusurile prevăzute în contractul lui Dan Petrescu. Antrenorul român ar urma să primească şi 100.000 de euro la semnătură.

Bonusurile din contractul lui Dan Petrescu la Kayserispor:

100.000 € pentru salvarea clubului de la retrogradare în acest sezon;

100.000 € dacă echipa termină în primele 5

200.000 € dacă Petrescu va câștiga Cupa Turciei

500.000 € pentru câștigarea campionatului

500.000 € pentru calificarea lui Kayseri într-o grupă europeană

Sumele pe care Petrescu le va câştiga la Kayseri nu sunt peste ceea ce oferea campioana CFR Cluj. Chiar dacă în Gruia Petrescu încasa un salariu de 400.000 de euro, antrenorul de 52 de ani putea depăşi un milion de euro cu bonusuri de performanţă.

“Dan Petrescu are și el salariu de 1.200.000 de euro pe an. Are 400.000, dar mai ia sacoșa la început de sezon! Are mai mult, cum să n-aibă?! Cu bonusuri are mai mult. Are 1.200.000 de euro!”, a declarat Gigi Becali vara trecută.

Sportul, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al Arabi, ASA Tg. Mureș, Jiangsu Suning, Al Nasr Dubai, Guangzhou Hengfeng și CFR Cluj sunt echipele pe care Dan Petrescu le-a mai antrenat de-a lungul carierei.