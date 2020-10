Dan Petrescu, un car de nervi: ”Ni s-a promis VAR! Toate țările au!”

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a fost un car de nervi la finalul meciului cu Viitorul.

Campioana a remizat la Ovidiu, scor 1-1. Luckassen a marcat pentru dobrogeni, iar Deac a restabilit egalitatea pe tabelă.

”Bursucul” și-a ieșit din minți după remiza cu Viitorul. Petrescu este de părere că echipa sa trebuia să primească cel puțin 3 lovituri de la 11 metri, motiv pentru care insistă pentru implementarea sistemului de arbitraj video.

”Tu ce zici? Care e părerea ta? Am stat numai la ei în careu. Am avut multe ocazii. Sunt supărat că nu avem VAR în Liga 1. Venea, dădea 3 penalty-uri. Toate țările au VAR. Kazahstan are. Ni s-a promis, dar nu avem. Ieri, arbitrul nu a avut nicio vină. Ce vină are el?

Asta se întâmplă în Italia, Spania. Ei și-au dat viața. Ăsta e fotbalul. Nu reproșez nimic. Am luat 10 galbene pentru ce. Echipa face rezultate fantastice, clubul e fericit, o să fie bani. Va fi foarte greu, aproape imposibil, să ținem pasul. Am mare încredere că echipa va avea șanse la titlu dacă vom avea VAR.” a declarat Petrescu la finalul meciului.