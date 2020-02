CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu FC Sevilla, scor 1-1, în manșa tur din 16-imile de finală ale Europa League. Campioana României a deschis scorul din penalty, iar spaniolii au egalat pe final de meci. Antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, s-a declarat dezamăgit de rezultat întrucât spaniolii nu și-au creat ocazii clare în Gruia.

În fața a peste 16.000 de spectatori, niciuna dintre echipe nu a șutat pe spațiul porții în prima repriză.

Ciprian Deac a deschis scorul în minutul 59, din penalty. Marocanul Youssef En Nesyri a egalat în minutul 82.

„Băieții cred că au dat tot ce au avut mai bun. Prima repriză a fost echilibrată. Am avut ceva acțiuni periculoase. După pauză, am început extraordinar, am dat gol meritat. După aia, băieții au cedat putin fizic… sau nu știu ce a fost, poate a fost teamă. Nu înțeleg de ce au făcut acel pas în față la faza fixă.

Fanii meritau victoria, a fost stadionul aproape plin. Îmi pare rău pentru fani și pentru jucători. Nu țin minte o ocazie clară pentru Sevilla, mă așteptam să aibă 6-7 faze clare. Asta mă face să fiu supărat că n-am câștigat. E frustrant să iei un gol așa… și pe final. Sunt supărat pentru rezultat, sincer.

Și dacă băteam, șansele cele mai mari le avea tot Sevilla, la ce lot au. Ei au cumpărat jucători cu 20 de milioane, noi am cumpărat cu 80.000 de euro. N-are rost să vorbim despre valoare, Banega a fost rezervă la ei.

Va fi foarte greu să facem un miracol. Dar cu Celtic am făcut 1-1 acasă și am făcut un meci foarte mare în retur. Noi avem acum și un meci foarte greu în campionat, cu Craiova.

Dan Petrescu este pentru fotbal! Îmi doresc 10 jucători pe banca de rezervă și VAR. Când e VAR, n-ai cum să nu vezi un penalty. Noi cu VAR aveam 10-15 puncte avans în campionat. Îmi doresc să vină în România VAR„, a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

Meciul retur din 16-imile de finală din Europa League se va juca peste o săptămână, în Spania.