CFR Cluj și Universitatea Craiova au suferit înfrângeri în această săptămână în Liga Campionilor, respectiv Europa League. Antrenorul campioanei României, Dan Petrescu, nu a fost surprins de eșecul Craiovei și consideră că așteptările sunt prea mari de la echipele românești.

CFR Cluj a pierdut la loviturile de departajare cu Dinamo Zagreb, în turul doi preliminar din Liga Campionilor, dar va continua în Europa League.

Universitatea Craiova a fost învinsă de către modesta echipă georgiană Locomotive Tbilisi, scor 2-1, în primul tur preliminar din Europa League.

“Nu m-a surprins rezultatul din meciul Craiovei. Adică e o surpriză, dar nu aşa mare. În cupele europene se poate întâmpla orice. Ei (n.r. – jucătorii echipei Locomotive Tbilisi) poate nu au mai jucat de mult în cupele europene… E o dramă în România, dar eu nu o văd aşa dramă. Noi facem dramă din orice. Se întâmplă să prinzi o zi proastă, după un drum lung. Am văzut şi puţin din meci, iar adversarul nu a fost aşa de slab. Dar nouă ne place să ne credem sus… am rămas cu generaţia noastră de acum 30 de ani. Toţi cred că am rămas acolo.

Toţi vor rezultatele alea, dar ţinând cont de investiţiile care se fac în România… Nu înţeleg ce vrem noi de la viaţă. Chiar nu înţeleg. Noi nu investim nimic şi vrem să scoatem rezultate. Noi nu înţelegem că Bulgaria, Cehia, Polonia, toţi investesc masiv în fotbal. Deci pe mine eliminarea Craiovei nu m-a surprins, pe alţii poate i-a surprins“, a spus Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.