Dan Petrescu, îndurerat de moartea lui Maradona! ,,Am plâns vreo cinci minute când am auzit”

Diego Armando Maradona s-a stins din viaţă la vârsta de 60 de ani, după ce a suferit un stop cardiorespirator în locuinţa sa din Argentina.

Vestea a întristat o planetă întreagă. La finalul partidei de la Cluj dintre CFR şi AS Roma, Dan Petrescu a povestit ce a făcut în momentul în care a primit vestea că El Pibe d’Oro” nu mai este în viaţă.

Antrenorul campioanei spune că nu şi-a putut stăpâni lacrimile atunci când a aflat cumplita veste. Petrescu l-a cunoscut personal pe Maradona la Dubai.

,,Eu am plâns vreo cinci minute când am auzit că a murit Maradona, nu am putut să mă stăpânesc. Am plâns pentru că am văzut ce a însemnat pentru oamenii din Argentina şi din Napoli, unde el a jucat. La Napoli a fost și rămâne o legendă. Iar în Argentina, să faci trei zile de doliu național…

Toată lumea l-a iubit și îl iubește. L-am cunoscut personal în Dubai. E un om deschis, vorbea cu toată lumea, nu se ascundea, vorbea la interviuri. Cred că toți au vărsat lacrimi că a murit. În afară de jucătorul Maradona a fost şi un mare om, cred eu“, a spus Petrescu la finalul meciului cu AS Roma.

Diego Maradona a fost înmormântat joi seară la un cimitir din Buenos Aires în cadrul unei ceremonii private, după ce în timpul zilei mii de oameni i-au adus un ultim omagiu fostului star argentinian.