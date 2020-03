Dan Petrescu atacă regula U21: “Sunt penibil!”

Dan Petrescu a dat din nou vina pe regula jucătorilor sub 21 de ani! Antrenorul lui CFR Cluj a mărturisit că gestul de a-l înlocui pe tânărul Fica după mai puţin de un minut l-a făcut să se simtă penibil.

Petrescu şi-a justificat gestul prin necesitatea de a folosi cel mai bun unsprezece pe care îl are la dispoziţie.

“Această regulă mă face să fiu penibil. Eu am fost penibil, să scot un jucător tânăr şi să îi iau moralul. Asta este realitatea şi nu am ce să fac. Am mulţi jucători de valoare care stau în tribună şi am luat această decizie. Nu am ce să fac. Este clar că nu îmi place. Am vorbit cu el, poate e fericit că a debutat, dar nu e bine pentru el, nu e bine pentru fotbal. FCSB, Craiova, au jucători tineri care joacă de trei ani în Liga 1, noi nu avem” – a explicat Petrescu.

Petrescu a primit susţinerea mai multor colegi de breaslă, printre care Edi Iordănescu şi Marius Şumudică.

“Regula cum a fost sezonul trecut, cu un junior, este constructivă. Al doilea este deja foarte mult!” – Edi Iordănescu, antrenor CFR Cluj

“Suntem singurul campionat care trebuie să respecte o regulă dată de Federaţie. Este josnic ce s-a întâmplat. Vorbeam şi cu Bogdan Andone, îmi spunea că îi este jenă să facă schimbarea, dar atunci când un jucător nu este la nivelul celorlalţi zece, este miză, poţi să fii înlocuit, este clar că trebuie să faci acea schimbare” – Marius Şumudică, antrenor Gaziantep.

“Aprobă ca începând din sezonul 2019 – 2020, echipele din Liga 1 să folosească doi jucători U21 formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipa naţională a României ca jucători titulari şi să utilizeze efectiv, pe toată durata jocurilor un jucător U21 format la nivel naţional, eligibil pentru echipa naţională a României” – a fost decizia Comitetului Executiv al FRF care a modificat regula jucătorilor U21 cu începere din sezonul actual.