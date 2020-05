Dan Petrescu a recunoscut abia acum! Când a făcut cea mai mare greșeală a carierei

Antrenorul CFR-ului și-a adus aminte de perioada petrecută în urmă cu 4 ani la Kuban Krasnodar atunci când el a revenit la echipa pe care o mai pregătise în trecut.

Însă mișcarea nu a fost deloc una inspirată pentru tehnicianul de 52 de ani. A admis-o chiar el privind înapoi la acel episod. Kuban Krasnodar se afla atunci în divizia secundă rusă, iar clubul a fost lovit de probleme financiare.

“Am făcut o dată greșeala când am plecat din China la Kuban și am regretat. N-am luat niciun ban în 6 luni, echipa nu mergea, doar fanii mă iubeau. M-au mințit că îmi dau banii, dar n-am luat nimic. Am fost supărat pentru secunzii mei mai mult”, a spus Dan Petrescu despre experiența de atunci din Rusia.

Petrescu se afla la al doilea mandat pe banca celor de la Kuban Krasnodar după ce mai antrenase formația rusă și în perioada 2010-2012. Atunci a preluat echipa tot în divizia secundă, dar a promovat-o în chiar primul sezon în Liga 1. La acea vreme oferta rușilor a venit în momentul în care “Bursucul” tocmai terminase aventura în Champions League pe banca Unirii Urziceni.