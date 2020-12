Cu toate că obiectivul lui Chelsea este titlul de campioană, echipa pregătită de Frank Lampard (42 de ani) ocupă locul 8 în Premier League. În ultimul meci, disputat sâmbătă, Chelsea a fost învinsă de rivala Arsenal, pe Emirates.

La finalul partidei, fanii au izbucnit la adresa antrenorului de la Chelsea, iar unul dintre suporteri l-a cerut pe Dan Petrescu la The Blues.

”De ce foste legende ale clubului Chelsea, precum Dan Petrescu, nu primesc șansa să antreneze echipa, dar foști jucători precum Lampard, care nu are nici cea mai mică idee despre ceea ce face este lăsat să antreneze echipa două sezoane la rând”, a scris un fan al lui Chelsea pe contul său de Twitter.

Why former @ChelseaFC legends like Dan Petrescu doesn’t get any chance to manage the team, but former players like Lampard who has no clue what he is doing is allowed to manage the team for 2 seasons in a row?? #LAMPARDOUT #ARSCHE

