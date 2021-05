Dan Nistor, supărat după finala Cupei României: “Asta e, aşa au decis oamenii, premiul a mers la altcineva”

Dan Nistor a declarat, după finala Cupei României, că ar fi meritat să fie jucătorul meciului. Premiul a fostg câștigat de jucătorul Astrei, Valentin Gheorghe.

“Meritam victoria în primele 90 de minute, am dominat jocul. Din păcate ne-am relaxat puţin, dar e bine că ne-am revenit şi am câştigat. Ştiam că Astra are echipă bună, îmi pare rău că au retrogradat, am mulţi prieteni acolo. Băiatul meu mi-a spus că dacă nu marchez, nu mai am ce căuta acasă, aşa că la asta m-am gândit înainte de a şuta.

Cred că meritam să fiu omul meciului, am dat un gol şi două pase de gol, poate trebuia să dau două goluri şi două pase de gol. Asta e, aşa au decis oamenii, premiul a mers la altcineva. Parcă întineresc, am 33 de ani, sunt ca vinul, mă bucur că pot alerga şi pot ajuta echipa. Va fi frumos că în Craiova sunt două echipe, una care a promovat şi alta care a câştigat Cupa“, a declarat Nistor la Digisport.

CS U Craiova a câștigat Cupa României, după ce a învins-o pe Astra Giurgiu, cu scorul de 3-2, într-un meci disputat sâmbătă seară, pe arena “Ilie Oană”, din Ploiești.