Căpitanul “roș-albaștrilor”, Florin Tănase, este pe val în momentul de față la FCSB, iar reușitele sale l-au propulsat direct în fruntea ierarhiei marcatorilor din Liga 1!

Rămas liderul din teren al echipei și principalul marcator, mai ales după plecarea lui Dennis Man, decarul “roș-albaștrilor” și-a făcut un obicei din a marca aproape în fiecare rundă pentru formația lui Toni Petrea. Florin Tănase este liderul detașat în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 19 goluri marcate în actualul sezon.

Giovanni Becali, fost impresar de fotbal, a vorbit despre un posibil transfer al lui Florin Tănase în străinătate. Acesta ştie ce trebuie să facă golgheterul Ligii 1, pentru a prinde mutarea carierei.

,,Sper ca Tănase s-o ajute pe FCSB să câştige campionatul, să joace în UEFA, să ajungă în play-off şi să rămână în UEFA. Acolo e o realizare extraordinară pentru Tănase. Nu decid eu suma de transfer, ci cei de la FCSB. Eu decid contractul jucătorului. Dacă clubul e de acord ţi nu e jucătorul, transferul nu se realizează. E momentul lui. În astea 10 meciuri de play-off, unde poate da 7-8 goluri, să nu ne mire că Tănase va ajnge la 27-28 de goluri, cifre irealizabile în următorii 3-4 ani.

Mă refer la un transfer foarte important, foarte costisitor pentru cei care-l cumpără. Dacă Tănase marchează 25 de goluri se poate cere orice. În plus are o vârstă care îi dă maturitate necesară pentru echipa care în vrea. Are 26 de ani, poate să joace mai multe roluri, în stânga, dreapta. Ştiu că Gigi cere o sumă pe care este convins că o poate lua. Dacă Tănase continuă aşa, o va lua. Suma depinde de unde se va clasifica FCSB, în toamna europeană, dacă va ajunge. Suma se realizează când e cerere şi ofertă.”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportiva.

4.000.000 de euro este cota de transfer a lui Florin Tănase, fotbalist care se află din vara anului 2016 în curtea celor de la FCSB, după transferul de la Viitorul Constanța. 27 de meciuri, 20 goluri și 7 pase de gol este bilanțul căpitanului “roș-albaștrilor” din acest sezon.