Cum mai poate fi salvată Dinamo. Borcea: „Știți ce am spus eu în 2000?”

Cristi Borcea (50 de ani), fostul finanțator al lui Dinamo, a vorbit despre situația dificilă pe care o traversează „câinii”.

Fostul acționar din „Groapă” este de părere că staff-ul administrativ al clubului nu are nicio vină pentru situația în care a ajuns Dinamo și îl vede vinovat pe Ionuț Negoiță, acționarul majoritar al clubului, care nu vrea să mai bage bani la echipă.

Banii, singurii care o mai pot salva pe Dinamo

„Eu am spus că Prunea este unul dintre cei mai buni conducători de fotbal din România. Prunea nu trebuia să se ducă la Dinamo dacă n-are buget la dispoziție! Ce vină au Bălănescu, Prunea sau Dănciulescu dacă nu au «cașcaval»? Știți ce am spus eu în 2000? Că totul se învârte în jurul «cașcavalului».

Eu mergeam și le spuneam la echipă: «Mâine aveți banii!». Și-a doua zi veneam cu geanta pe masă și le dădeam bani! Negoiță are foarte mulți bani, dar nu mai vrea să dea. Are afaceri, are și bani, dar nu mai vrea să se implice. A ajuns să zică: «De ce să fiu înjurat pe banii mei?»”, a mărturisit Borcea, potrivit GSP.