Selecţionerul naționalei de tineret a României, Adrian Mutu (41 de ani), a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiar înaintea meciului decisiv pentru calificarea la Campionatul Europea U21, cu Danemarca.

Mutu a dat detalii despre discursul ținut în vestiar, dinaintea meciului încheiat la egalitate, scor 1-1, disputant pe 17 noiembrie.

“Le-am spus: ‘Vă e frică?’ Ei au răspuns: ‘Nu. Nu, Mister, nu ne e frică’. Am mai stat un minut, două, m-am ridicat în picioare şi i-am întrebat: ‘Aveţi emoţii?’. Şi ei au spus: ‘Da’. Am spus: ‘Asta tot frică e.’

Le-am spus: ‘Haideţi să vă spun ceva. Şi mie îmi e frică’. Au rămas aşa, puţin. ‘Da. Voi credeţi că mie nu mi-e frică?! Şi mie mi-e frică. Diferenţa dintre mine şi voi e că eu nu fug de presiunea asta. Eu o gestionez, mă duc spre ea!’

Dacă ar dispărea emoţia aia, ar trebui să te laşi de fotbal, pentru că înseamnă că nu mai eşti motivat“, a povestit Mutu pentru psihologul Beatrice Sârbu, la emisiunea “Curajul de a fi”.

Adrian Mutu poate fi un bun pedagog pentru tricolorii mici, chiar dacă a fost implicat în mai multe scandaluri, de-a lungul timpului.

“Fă ce zice popa, nu ce face popa! Fă ce spun eu să faci, nu ce am făcut eu. Am făcut şi am luat atâtea decizii proaste în viaţa mea, încât am devenit expert in sfaturi”, a explicat Mutu.

Selecționerul are cuvinte de laude la adresa tinerilor fotbaliști care apelează la un psiholog.

“Dacă îi ziceai unuia acum 30 de ani, am psiholog, cred că te băga, te înjura: ‘du-te şi tu, şi psihologul’!” Mă bucur că am băieţi inteligenţi în echipă care îl folosesc pe psiholog. Ceea ce e interesant pentru că şi băieţii ăştia trec prin ce am trecut eu.

Punem un pătrat, un dreptunghi în care scrii: faimă, bani, maşini, gagici, vacanţe. Şi aici scrii ce vede lumea. Lumea asta vede la un sportiv. Dedesubt e suferinţă, disciplină, sacrificiu, perseverenţă, tristeţe, fericire, durere“, a mai declarat Adrian Mutu pentru sursa citată.