Cum încearcă Mihalcea să îi trezească pe dinamoviști: “Știe să facă asta foarte bine”

Noul antrenor al lui Dinamo este caracterizat de Cornel Dinu ca fiind un tip autoritar, care se poate impune în fața vestiarului.

“Procurorul” i-a fost antrenor la Dinamo în perioada în care fostul atacant scria istorie în Ștefan cel Mare.

“Adi Mihalcea este un copil crescut de mine, un băiat de mare calitate. Sincer, în urmă cu ceva vreme, aveam dubii că se va descurca vreodată în viesparul de la Dinamo. Dar am informații și-am aflat cu plăcere că știe să dea cu pumnul în masă! Și-i doresc din tot sufletul să aibă personalitate s-o facă, altfel nu va reuși la acest club” afirmă fostul căpitan al dinamoviștilor pentru gsp.ro.

Cornel Dinu știe care va fi cel mai mare impediment al lui Mihalcea în mandatul său pe banca roș-albilor.

“N-are fotbaliști, jucători mai găsești. Am vorbit cu el zilele trecute, ca și cu Gică Mihali, readus și el în Ștefan cel Mare, acasă, fiindcă Mihalcea și Mihali sunt copiii lui Dinamo. Sper să-i lumineze Dumnezeu să ia decizii înțelepte și să aibă noroc! Dinamo este într-o criză accentuată, nu văd de unde poate veni salvarea. Măcar să termine cu bine campionatul” este speranța lui Mister.

La rândul său, Mihalcea și-a adus aminte de un episod din carieră care l-a marcat. Atunci îl avea antrenor pe Cornel Dinu.

“Mi-a zis că am o săptămână, să îmi fac ordine în minte și va fi bine. Nu știu dacă e o rețetă care să meargă la orice fotbalist, la orice atacant, dar țin minte că după ce am revenit la antrenamente am avut 9 sau 10 meciuri în care am marcat etapă de etapă. Sincer, am fost surprins de acea chestie, fiindcă noi eram învățați cu stilul mai comunist, mai riguros, iar din senin mi-a oferit libertatea să fac ceea ce vreau. A avut și tact, m-a și recâștigat” a povestit noul tehnician al câinilor.