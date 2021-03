Cum explică Nicolae Stanciu forma slabă din debutul sezonului: ,,Am fost trist din cauza acestui lucru”

Nicolae Stanciu a făcut spectacol în ultimul meci al Slaviei Praga, unde a reuşit să marcheze două goluri în partida cu Slovacko.

Mijlocaşul de 27 de ani a vorbit despre motivul care l-a făcut în toamna lui 2020 să aibă evoluţii care nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor.

Internaţionalul român spune că foarte mult a cântărit în evoluţiile sale slabe ratarea calificării la Euro 2020 cu echipa naţională.

„Sunt fericit că îmi ajut echipa. Sunt foarte sincer când spun că nu îmi pasă dacă dau două goluri sau niciunul. Important e să continuăm seria victoriilor şi să rămânem primii în clasament. Pentru mine nu a fost deloc uşor în toamnă.

Am călătorit mult cu echipa naţională, am fost mereu izolaţi prin hoteluri. În final, am şi ratat calificarea la EURO. Am fost foarte trist din cauza acestui lucru. Acum încep să îmi revin, trag tare la antrenamente şi încerc să conving staff-ul.”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit sport.cz.

28 de meciuri a jucat Nicolae Stanciu pentru Slavia Praga, în acest sezon, în toate competiţiile, reuşin 7 goluri şi 6 pase decisive.

4.500.000 de euro este cota de piaţă a mijlocaşului român, potrivit transfermarkt.com.