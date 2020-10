Cum era Flavius Stoican să se lase de fotbal și să devină taximetrist?!

Flavius Stoican (43 de ani), antrenor la Viitorul Tg. Jiu, a avut o cumpănă la începutul carierei, pe când evolua pentru Universitatea Craiova. Stoican a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat la genunchi.

„Am avut o ruptură la ligamentul încrucișat la Craiova, când eram tânăr, pe val. La momentul respectiv această operație se făcea destul de dificil și doar în anumite orașe din lume. După ce m-am rupt mă gândeam dacă mai joc fotbal, ce o să fac, mergeam cu oamenii și mă interesam de alte meserii. A fost groaznic, dar șansa și bucuria mea au fost ca la club să fie președinte Ion Crăciunescu.

Lui Victor Becali îi plăcea de mine din punct de vedere fotbalistic și era impresarul nostru. I-a spus lui nea Ion Crăciunescu să merg la operație în străinătate. A costat mult, eu eram tânăr și nu aveam o valoare pe care oamenii să o aprecieze, dar vedeau în mine potențial. Ion Crăciunescu m-a dus în Elveția, era foarte scump, dar am avut șansa ca acolo să fie Viorel Moldovan și am locuit la el o lună de zile. Acești 3 oameni au fost aproape de mine în momentele grele, jos pălăria în fața lor. A fost un moment psihologic al carierei mele, mă gândeam dacă continui sau mă las de fotbal. Aveam 20 de ani, mă interesam dacă pot să continui ca antrenor, să fac școala la 20 de ani, dacă pot fi taximetrist, dacă pot să fiu avocat. Atât de greu mi-a fost. Dar după aceea am urmat o pantă senzațională, pentru că am avut în spate oameni care au crezut în mine”, a declarat Stoican.