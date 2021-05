Cum este văzută Liga 1 cu două echipe din Craiova: ,,Concurenţa naşte progres”

Liga 1 va găzdui în sezonul următor două echipe din Craiova, anume CS ,,U”, echipa lui Mihai Rotaru, şi FC ,,U”, formaţia familiei Mititelu.

Dacă prima echipă din Craiova a câştigat Cupa României, scor 3-2 cu Astra, cea de-a doua a reuşit să promoveze, după ce a câştigat play-off Ligii a 2-a.

Gigi Mulţescu, fost antrenor la CS U Craiova, a vorbit despre ce înseamnă acum pentru fotbal ca două echipe din Craiova să fie prezente în Liga 1. Acesta este convins că totul va fi benefic pentru ,,sportul rege”.

,,Am fost acolo un an şi mi-am dat seama de potenţialul uriaş pe care îl au jucătorii olteni. Este o zonă cu o genă care naşte fotbalişti, Este extraordinar de importantă treaba asta. Mai trebuie să fie canalizaţi spre performanţă, cu toate rigorile profesioniste. Prin câştigarea Cupei, probabil că s-a încheiat un ciclu în care am fost şi noi prinşi acum doi ani. Este un câştig pentru Craiova că sunt două echipe în oraş.

Concurenţa naşte progres. Dacă ei ştiu să gestioneze această situaţie pot fi performanţi permanent. Şi pentru Oltenia este importantă această chestie.

Eu mă bucur şi din alt punct de vedere pentru că la echipa care a câştigat Cupa României am avut şi eu doi jucători pe care i-am promovat la timpul respectiv, fiind chiar o performanţă, mă refer la vârsta jucătorilor.

Când l-am promovat pe Screciu avea la 16 ani, la un meci cu FCSB la Bucureşti, iar pe Markovici, care e la Clinceni, la o vârstă la care toată lumea a fost şocată, la 15 ani, la un meci de Cupa României.”, a declarat Gigi Mulţescu, pentru Digisport.