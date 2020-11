Cum arată Viitorul lui? Ruben de la Barrera: ”A fost cel mai prost meci!”

Ruben de la Barrera, antrenorul Viitorului, a oferit prima reacție după eliminarea din Cupa României.

Constănțenii au pierdut meciul cu Dinamo, scor 0-3. Fabbrini, ”dublă” (’11, ’89), și Sorescu (’14) au marcat golurile oaspeților.

Imediat după eliminarea din Cupă, tehnicianul formației de la Ovidiu și-a ”urecheat” jucătorii, cărora le-a reproșat faptul că nu au avut dorință de calificare.

”A fost un meci foarte prost al nostru, cel mai prost. Rezultatul e o consecință a primei reprize, în care am jucat foarte rău. Este vorba despre Cupa României, trebuia să arătăm dorință pentru a merge mai departe.

Dinamo a fost echipa mai bună, este adevărul, au avut dorință, și-au dorit victoria mai mult decât noi. Scorul final demonstrează ce s-a întâmplat pe teren.

Am schimbat sistemul de multe ori în timpul meciului. E normal să schimbăm sistemul, am fost nevoiți să facem multe schimbări pentru că am avut jucători indisponibili mereu, a trebuit să improvizăm.” a declarat Ruben de la Barrera.