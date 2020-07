Cum a reacționat Gigi Becali, după ce memoriul lui Dinamo a fost respins! Ce mesaj i-a transmis lui Bălănescu

Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, susține că a fost încrezător încă de la început că echipa pe care o patronează va avea câștig de cauză în privința memoriului făcut de Dinamo la FRF.

Încrederea lui Becali nu are însă niciun fundament, deoarece plângerea dinamoviștilor nu a fost judecată pe fond, ci reprezentanții Comisiei de Disciplină a FRF au dorit să se spele rapid pe mâine de orice responsabilitate, respingând memoriul pe motiv că plângerea făcută prin intermediul secretarului general al FRF, Radu Vișan, la sesizarea lui Dinamo, e nefondată, deoarece oficialul FRF nu era în măsură să facă respectiva plângere. 🙂

„Eu am stat liniștit, pentru că am fost sigur că o să câștigăm. Totuși, am văzut că domnul Bălănescu era sigur de victorie și tot vorbea pe la televizor că vor juca finala. Alții prezentau tot felul de documente și spuneau și ei că Dinamo va merge în finală.

FRF a luat decizia corectă. Dinamo se poate duce la TAS, dar o să fie pierdere de timp și de bani. Ei deja au cerut înghețarea campionatului că nu au cu cine să mai joace. Domnul Bălănescu știe bine toate lucrurile acestea și nu știu dacă o să le mai ardă să se ducă la TAS. O să câștigăm Cupa României, iar la anul nu o să mai accept să nu câștigăm campionatul”, a declarat Becali, potrivit ProSport.