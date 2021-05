Cum a reacționat Florin Gardoș, la aflarea veștii că Academica Clinceni nu a depus dosarul pentru licența UEFA

Conducerea clubului Academica Clinceni nu a depus dosarul de licențiere pentru a evolua într-o competiție europeană. Formația ilfoveană este singura din play-off-ul Ligii I, în această ipostază.

Jucătorul echipei din Clinceni, Florin Gardoș, a comentat despre această situație:

“Chiar am vorbit cu colegii și nu îmi aduc aminte în cariera mea din Liga 1 să fi avut nici măcar trei înfrângeri consecutive. Nu suntem bucuroși, dar e un cumul de factori care au dus aici. Începe o nouă etapă și eu am încredere că vom face puncte. Credeți voi că eram puși pe fapte mari după victoria cu Dinamo. A fost o performanță mare, dar ține de mai multe lucruri. Diferența e mare dintre noi restul.

Meciul cu CFR din deplasare a fost un meci nereușit și veneam pe un fond de relaxare, se adunase o tensiune pe final de campionat regulat și nu am fost așa concentrați. După meciul cu CFR s-au întâmplat și lucruri în interiorul clubului care nu ne-au priit. Efectiv nu ne-am ridicat la nivelul care trebuia. Eu cred că putem încheia cu capul sus.

Atmosfera nu e grozavă, am vorbit între noi și încercăm să reglăm lucrururile. Am aflat și noi recent că nu avem licență UEFA. Nu știam (nr.r.: că clubul nu depusese dosarul de licență UEFA), dar era normal ca noi să ne setăm un obiectiv cât mai îndrăzneț, mai ales că am fost aproape să terminăm pe 4 campionatul regulat. Am terminat la un punct, iar dacă FCSB câștiga cu Sepsi, terminam pe 4. Cupă europeană poate e mult spus, dar ne setam locul 4. Dar asta e.

După meciul cu Sepsi, când am spus anumite lucruri, pe un anumit fond, s-au cam încins spiritele aici și nu mai vreau să supăr pe nimeni. Suntem criticați după primele două meciuri de toată lumea și nu mi se pare normal să suportăm noi totul, să luăm noi totul în cârcă. Mai sunt și alți factori care nu se văd în jurul echipei și ar trebuiu să-și asume toată lumea răspunderea, nu numai noi. Restanțe mari nu sunt, aveam două salarii restante“, a spus Florin Gardoș, potrivit Digi Sport.

După patru meciuri, Academica Clinceni ocupă locul 6, ultimul, din play-off-ul Ligii I, cu 22 de puncte și cu un golaveraj de 1-8. Duminică, echipa antrenată de Ilie Poenaru va evolua cu CS Universitatea Craiova.