Cum a încercat Harlem Gnohere să implice un arbitru român într-un scandal de rasism! ,,Am rămas stupefiat”

Un fost arbitru FIFA a povestit un moment incredibil cu Harlem Gnohere, pe vremea când acesta era jucătorul lui Dinamo.

Cristi Balaj, fost arbitru, susţine că ,,Bizonul” ar fi încercat să-l implice într-un scandal de rasism la un meci disputat la acea vreme în Liga 1.

Incidentul ar fi avut loc la finalul meciului CFR Cluj – Dinamo, precizează fostul central. Balaj a dezvăluit că Ionel Dănciulescu a venit la finalul jocului şi i-a transmis că Gnohere l-ar acuza de agreiune rasistă.

Balaj l-a făcut pe Gnohere să spună adevărul atunci, iar cei doi s-au împăcat după ce au dat mâna la finalul jocului de la Cluj. Fostul arbitru spune că ar fi fost incriminat într-un mega scandal, dacă Gnohere spunea în faţa presei ceea ce i-a transmis lui Dănciulescu.

„Mi-a protestat. Era un CFR – Dinamo, iar din dorinţa de a nu rupe echilibrul, nu mai ştiam ce să-i spun… Îmi era simplu să îi dau cartonaş şi să rup echilibrul. I-am spus la un moment dat: >. După trei minute am fluierat sfârşitul meciului, m-am dus la vestiar şi a venit Dănciulescu.

«Cristi, nu ştiu cum să îţi spun, Gnohere mi-a zis că i-ai spus «shut up, nigger». Am rămas stupefiat. Vă daţi seama ce scandal ar fi fost!? M-am dus în vestiar la Dinamo cu reportofonul, i-am spus că am înregistrat discuţia şi că îl dau în judecată, îl dau la comisia UEFA, la FIFA, la discriminare, pentru că nu se poate să abuzezi şi să profiţi de faptul că eşti de culoare.

Şi să mă târăşti pe mine într-o asemenea situaţie. Realizând că l-am prins, mi-a cerut scuze şi spus că a exagerat. Nu a exagerat, a minţit. Am dat mâna cu el şi am plecat. Am răsuflat uşurat, pentru că el era pregătit să vină să mintă după meci. Vă daţi seama în ce situaţie aş fi fost. Cum demonstram? Deja era un mare semn de întrebare deasupra mea, pentru că eram la un anumit nivel internaţional. Oricum, eu am mers all-in. De fapt, nu dădusem drumul la sistemul de înregistrare, însă am reuşit să îl fac să recunoască faptul că a minţit.”, a declarat Cristi Balaj pentru Telekomsport.

Harlem Gnohere a evoluat pentru Dinamo în perioada 2015-2017, după care s-a transferat la rivala FCSB.