Cu Messi la psiholog! “Ştiu că am nevoie, dar nu am fost niciodată!”

Leo Messi a răspuns cu sinceritate atunci când a fost întrebat dacă a apelat vreodată la un psiholog. Aş avea nevoie, dar nu am făcut-o niciodată – a dezvăluit starul Barcelonei.

Măcinat de relaţia încordată cu oficialii clubului, dar şi de perioada nefastă traversată de clubul blau-grana, Messi a recunoscut: o vizită la psiholog i-ar face bine. Argentinianul a dezvăluit însă că nu a apelat niciodată la un specialist.

Esta afirmación hecha por alguien como Leo Messi me parece de una gran valentía. Y demuestra una enorme normalidad. #MessiÉvole pic.twitter.com/WvQZZUNJuv — Jordi Évole (@jordievole) December 27, 2020

“Ar fi fost necesar să merg la psiholog, dar nu am fost niciodată. Nu ştiu de ce îmi este dificil să fac acest pas, chiar dacă ştiu că am nevoie de asta. Antonella mi-a spus de multe ori să fac acest pas, a insistat să merg. Eu ţin totul pentru mine, nu prea mă deschid, şi nu am făcut niciodată acest pas. Ştiu că am nevoie pentru viaţa de zi cu zi, mi-ar face bine, dar nu o fac” – a dezvăluit Messi în discuţia cu jurnalistul Jordi Evolve.

Contractul lui Leo Messi cu Barcelona va expira la finalul actualului sezon. În vârstă de 33 de ani, Messi a ajuns la juniorii clubului catalan în 2001.

Argentinianul a scris istorie cu echipa catalană, pentru care a înscris 644 de goluri, depăşind recordul reuşit de Pele la Santos.

Şase Baloane de Aur are Messi în vitrina personală de trofee.