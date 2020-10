Cu gândul la titlu, Craiova vrea să bată Dinamo pentru fanii olteni!

Vladimir Screciu a prefațat derbiul etapei dintre Dinamo și Universitatea Craiova și spune că este ciudat ca un astfel de meci ssă se joace fără spectatori. Screciu, care nu s-a impus în trupa lui Bergodi de la revenirea din Belgia, spune că atuu-ul Craiovei este spiritul echipei.

Cel mai mare dezavantaj al unui joc cum este cel dintre Dinamo și Craiova este lipsa suporterilor din tribune, crede Vladimir Screciu.

„Sunt trist pentru că îmi lipsesc suporterii, acesta este cel mai mare dezavantaj pentru noi, fotbaliștii. Nu avem, însă, ce să facem. Încercăm să ne obișnuim cu vremurile. Îmi doresc tare mult să se termine această poveste teribilă și, în cel mai scurt timp, suporterii să se întoarcă alături de noi. Eu, unul, sunt sigur că ne urmăresc la fiecare meci din fața televizorului și ne transmit permanent dragostea lor. Nu, nu vrem să-i dezamăgim”, a spus Screciu pentru revista LPF.

Jucătorul oltenilor crede în câștigarea titlului în acest sezon.

„Atuul nostru în lupta pentru titlu este spiritul echipei, spiritul în care trăim în Oltenia și foamea de fotbal. Obiectivul meu este unul simplu, acela de a mă vedea campion cu Universitatea Craiova! După aceea, o să las totul să curgă de la sine. Depinde doar de mine felul cum îmi voi construi viitorul. M-a determinat să revin în ţară faptul că sunt acasă. Că mă întorc la echipa iubită și m-a determinat pofta nebună de fotbal pe care o am. Am crescut cu spiritul de oltean de mic, asta am învățat de la tatăl meu. După, am învățat iubirea pentru fotbalul oltean, iubirea pentru suporteri și dăruirea de oltean pe teren” , a declarat fundașul.

Screciu a surprins când a fost întrebat care este idolul său din fotbal:

”Poate părea ciudat, dar sunt fascinat de Didier Drogba, chiar dacă el juca atacant, iar eu joc mijlocaș sau fundaș. Îmi place personalitatea lui”.