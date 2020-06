CSM București, în afara Ligii Campionilor? Gabi Szabo: “Omisiune regretabilă din partea EHF”

Echipa feminină de handbal CSM Bucureşti nu apare pe lista cluburilor participante în ediția 2020-2021 a Ligii Campionilor, potrivit EHF. Gabriela Szabo, director general la CSM București, a declarat că este vorba despre o eroare, iar clubul a depus la timp cererea pentru un ‘wild card’.

Federaţia Română de Handbal a decis să nu acorde titlul de campioană în acest sezon, pe fondul pandemiei de coronavirus, iar clasamentul din Liga Națională a fost ‘înghețat’.

De prezenţa în viitoarea ediţie a Ligi Campionilor sunt sigure nouă echipe din Europa, între care SCM Râmnicu Vâlcea, ocupanta primului loc în Liga Națională.

Au cerut ‘wild card’ şase cluburi, iar alte cinci cluburi cer promovarea. EHF va stabili echipele care vor primi o invitație până la 19 iunie.

“A fost o omisiune regretabilă din partea EHF, tocmai am discutat cu ei, şi-au cerut scuze, nu este nicio problemă, vor reveni în câteva ore cu lista completată cu CSM Bucureşti. Noi am cerut wild card şi am depus documentele în termenul cerut de EHF şi aşteptăm răspunsul lor până în 19 iunie, aşa cum a comunicat federaţia europeană. Avem speranţa că vom primi un wild card datorită rezultatelor notabile din ultimii ani“, a spus Gabriela Szabo pentru news.ro.

