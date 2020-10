CS Mioveni şi Turris, remiză albă. Al patrulea 0-0 pentru gazde

CS Mioveni şi Turris Turnu Măgurele au închis etapa a şasea din Liga 2 cu un egal fără goluri! Pentru gazde a fost a patra remiză albă în primele şase etape de campionat.

CS Mioveni a ajuns la patru meciuri fără gol înscris sau primit în Liga 2. Cu Turris, echipa lui Claudiu Niculescu a avut noroc la singura ocazie clară a meciului. Blănaru a trimis în bară din situaţie de unu la unu cu portarul. (83).

Oaspeţii au terminat în inferioritate numerică: Cioinac a primit două galbene deşi a intrat pe teren în ultima parte a meciului. Tabela a rămas însă nemodificată până la final.

“Supărare pentru prima repriză, chiar am vb băieţii, cred că am fost jenanţi, nu ne-am ridicat la un nivel bun, mai ales ca atitudine, zici că am venit la Mioveni şi conducem cu 3-0 din minutul cinci” – a declarat Eric Lincar la finalul întâlnirii.

Nici Claudiu Niculescu nu are motive de bucurie. Echipa sa are patru remize albe în şase etape de campionat. Mioveni a adunat şapte puncte în primele şase etape, chiar dacă a suferit o singură înfrângere.

U Craiova 1948, Rapid şi Dunărea Călăraşi ocupă podiumul din Liga 2 după primele şase etape.