Croitoru le-a răspuns celor care au acuzat “motivația” specială a moldovenilor: “Să spună ei dacă s-a întâmplat ceva”

Mulți dintre fanii celor de la FCSB și-au pus speranțe în cei de la FC Botoșani pentru un rezultat bun în fața lui Camora & Co.

Relațiile bune între Valeriu Iftime și Gigi Becali au stat la baza calculelor făcute pentru un rezultat încurajator al gazdelor. Unii au speculat că patronul roș-albaștrilor ar fi putut să îl influențeze pe omologul său din nordul țării pentru ca acesta să le ofere o primă constintentă jucătorilor săi.

Joacă patronii? Ce dacă sunt prieteni? Să spună Andrei Burcă sau Bordeianu dacă li s-a promis ceva când erau aici sunt martori vii ale acestor discuții au jucat și împotriva FCSB-ului și CFR-ului. Nu au martori? Să vină sa spună: <<A venit domnul Iftime și mi-a promis prima asta>>.

Nu este adevărat, sunt multe prostii, sunt foarte mulți care își dau cu părerea. Scoaterea din lot a lui Rodriguez nu are legătură cu vreun contact pe care l-ar fi avut cu cei de la CFR. Este o greșeală să credem așa ceva și chiar dacă ar face asta este liber să aleagă pentru că este la final de contract”, a precizat Marius Croitoru după înfrângerea cu CFR.

Acesta a ținut să le transmită învingătorilor un mesaj de felicitare după un nou titlu de campioană.

“Este echipa care la sfârșitul campionatului este pe primul loc, nu mai poate fi ajunsă. Nu au ajuns întâmplător aici. Au fost mai buni ca noi, au avut acel corner din care am luat gol. Am pus presiune, am încercat s-a jucat pe contre în ultimele 10-15 minute, acest meci face cinste și lor și nouă.

Ne-am dorit victoria, dar pe final am încercat să luăm și un punct pentru a ne păstra distanta față de Clinceni care mai are două meciuri de jucat. Mai avem o deplasare foarte grea la Sepsi, o echipă care are un obiectiv măreț și pe măsura a tot ceea ce se întâmplă acolo. Sunt de apreciat vedeți la ce nivel au ajuns”, a declarat antrenorul moldovenilor.