Croitoru râde de CFR: ”S-au chinuit cu o echipă formată din copii!”

Marius Croitoru a oferit prima reacție după eșecul cu CFR, scor 1-2.

În Gruia, Gabriel Debeljuh a deschis scorul pentru ardeleni, Realdo Fili a restabilit egalitatea, iar Veteranul Vinicius a adus toate cele 3 puncte în tabăra campioanei.

Marius Croitoru a folosit mai mulți jucători tineri în meciul de astăzi, inclusiv fiul său, David Marian (17 ani). Chiar dacă ”feroviarii” au câștigat, moldovenii le-au pus probleme serioase elevilor lui Petrescu.

”Concluziile nu pot fi altfel decât bune, pentru că am avut ocaziile cele mai bune. Am văzut un CFR care s-a chinuit cu o echipă a Botoșaniului formată din copii. Sunt mândru de ei. Păcat că am avut și neșansă. Dacă marca Vincius cu capul nu mă supăra. dar dacă a ajuns să marcheze cu piciorul… Un egal era ca o victorie, în condițiile în care suntem noi acum.

Nu prea m-am întâlnit cu astfel de momente, nu am mai suferit trei înfrângeri la rând, dar nu mă dezarmează, nu am teamă de nimeni. Ați văzut și azi, am venit să joc contra campioanei și nu meritam să pierd.” a declarat Croitoru la finalul meciului.